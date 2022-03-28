المركز الوطني للفعاليات: عودة موسم جدة 2022 بهوية جديدة

وتعبّر هويــة موســم جــدة 2022 عــن التنوع الثقافــي، والانفتاح العالمــي، والمزج بيــن المتعــة والمــرح والترفيــه وبيــن الأصالة والتراث والفنون، والهوية البحرية التي تتمّيز بها عروس البحر الأحمر.