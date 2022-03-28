المركز الوطني للفعاليات: عودة موسم جدة 2022 بهوية جديدة

أعلن المركــز الوطنــي للفعاليــات عن اســتعداداته لموســم جــدة 2022 فـي نسـخته الثانيـة، مـن خـلال تقديـم عـدد مـن الفعاليـات والأنشـطة الترفيهيـة التـي تعكـس مكانـة جـدة التاريخيـة والثقافيـة والسـياحية، وتعزيز دورها التنموي في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن موســم جــدة 2022 سيعود إلى الواجهــة بعــد الإعــلان عــن هويــة الموســم فــي الأماكــن العامــة والمياديــن والطــرق الرئيســة؛ وســط ترقـب مـن أهالـي جـدة وزوارهـا لتفاصيـل الإعـلان عـن الموسـم خـلال شهر رمضان المبارك في مؤتمر صحفي يقام بهذه المناسبة.
وتعبّر هويــة موســم جــدة 2022 عــن التنوع الثقافــي، والانفتاح العالمــي، والمزج بيــن المتعــة والمــرح والترفيــه وبيــن الأصالة والتراث والفنون، والهوية البحرية التي تتمّيز بها عروس البحر الأحمر.