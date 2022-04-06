المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية و"منشآت" يطلقان مبادرة "رياديون 2030"

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مبادرة "رياديون 2030" بالتعاون مع "منشآت" وعدد من الجهات المتخصصة في ريادة الأعمال, وبالشراكة مع برنامج بنك الرياض للمسؤولية الاجتماعية "بكرة".
تهدف المبادرة إلى تحقيق أحد أهداف رؤية 2030، والمتمثلة في رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % حاليًا إلى 35 % بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى كونها خريطة طريق لرواد ورائدات الأعمال وغيرهم ممن تأثروا بجائحة كورونا لتكون طريقًا لهم في تجاوز الأزمة ورفع الوعي الاقتصادي لدى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمجتمع لمواجهة التحديات المالية مع ظروف السوق المتغيرة، والتعامل الصحيح معها، وتحويلها من أزمة اقتصادية إلى فرصة لريادة الأعمال والتعرف على أهم مبادرات وآليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية رفع كفاءة المشروعات بطريقة علمية.
ويتم ذلك من خلال خبراء ومتمرسين في المجال الاقتصادي بشكل يُسهم في تحسين ظروف المجتمع، وخصوصًا فئة الشباب والشابات، وتوجيههم للطرق الصحيحة في كيفية التعامل مع الظروف المختلفة، والاستفادة من برامج التمويل، وتوجيهها بالشكل السليم والمناسب، والاستشهاد بأمثلة عالمية استطاعت أن تتجاوز الأزمات الاقتصادية، وتحويلها إلى فرص للانطلاق في مجال المال والأعمال والمشروعات، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة.
وسيتم تنفيذ (15 دورة - 10 ورش عمل - 3 ندوات - مسابقة أفضل مشروع ريادي)، بالإضافة إلى استضافة عددٍ من التجارب الناجحة في هذا المجال، جزء منها بشكل افتراضي عن بعد، والجزء الآخر في عددٍ من المواقع حضوريًا، كما سيتم دعوة الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين منهم في ريادة الأعمال للاستفادة من المبادرة.
وستنطلق المبادرة في شهر إبريل 2022م وتستمر لمدة ثلاثة أشهر ويقدمها عددٌ من المختصين والمدربين المؤهلين في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من المنتسبين من بنك الرياض لتقديم خبرتهم ومعلوماتهم في هذا المجال.
ويأتي دعم وشراكة برنامج بنك الرياض للمسؤولية الاجتماعية "بكرة" ضمن استراتيجية البنك في المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى مواكبة رؤية 2030، وتقديم ممارسات ذات قيم ومزايا تخدم أهداف الرؤية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإيمانًا بأهمية تمكين المجتمع بكل فئاته في مجال ريادة الأعمال، وجعلها ثقافة للجميع تواكب هذا التحول القائم على جميع المستويات.