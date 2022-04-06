المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية و"منشآت" يطلقان مبادرة "رياديون 2030"

تهدف المبادرة إلى تحقيق أحد أهداف رؤية 2030، والمتمثلة في رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % حاليًا إلى 35 % بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى كونها خريطة طريق لرواد ورائدات الأعمال وغيرهم ممن تأثروا بجائحة كورونا لتكون طريقًا لهم في تجاوز الأزمة ورفع الوعي الاقتصادي لدى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمجتمع لمواجهة التحديات المالية مع ظروف السوق المتغيرة، والتعامل الصحيح معها، وتحويلها من أزمة اقتصادية إلى فرصة لريادة الأعمال والتعرف على أهم مبادرات وآليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية رفع كفاءة المشروعات بطريقة علمية.