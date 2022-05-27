المركز الوطني للنخيل.. 4 مسارات و20 مشروعًا لتكون السعودية المصدر الأول للتمور عالميًّا

ويشمل مسار التسويق ثلاث مبادرات: مبادرة تحفيز صادرات التمور، وتشمل 4 مشاريع، هي: تمكين الشركات الرائدة، المعارض والفعاليات الدولية، ترويج التمور دوليًّا وفي الأسواق الحرة، مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي للتمور. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي للتمور، وتشمل 3 مشاريع، هي: الترويج المحلي للتمور، التغذية الصحية في المدارس والجامعات، الأسواق والمهرجانات والفعاليات.