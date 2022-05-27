المركز الوطني للنخيل.. 4 مسارات و20 مشروعًا لتكون السعودية المصدر الأول للتمور عالميًّا

في ظل السعي الحثيث لحكومة المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها العالمية، وتعزيز الصادرات غير النفطية ضمن رؤية السعودية 2030، يأتي المركز الوطني للنخيل والتمور، الذي يرأس مجلس إدارته وزير البيئة والزراعة والمياه؛ ليسهم بدوره في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ لتكون السعودية المصدر الأول للتمور عالميًّا.
وأسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية إلى جانب شركائها من الهيئات والقطاعات الحكومية. وتشمل مساراتها التسويق، الجودة، الدعم والإعانات والطابع المؤسسي.
ويشمل مسار التسويق ثلاث مبادرات: مبادرة تحفيز صادرات التمور، وتشمل 4 مشاريع، هي: تمكين الشركات الرائدة، المعارض والفعاليات الدولية، ترويج التمور دوليًّا وفي الأسواق الحرة، مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي للتمور. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي للتمور، وتشمل 3 مشاريع، هي: الترويج المحلي للتمور، التغذية الصحية في المدارس والجامعات، الأسواق والمهرجانات والفعاليات.
وتشمل المبادرة الأخيرة توفير الدراسات والبحوث محليًّا وعالميًّا، ومشاريع دراسات تسويقية لنفاذ الأسواق المستهدفة المحلية والعالمية، وتسويق فرص الاستثمار في منتجات جديدة، والتجارة الإلكترونية ومراكز الخدمات، ومنصة مبيعات التمور المحلية والدولية، ومنصة سوق المزارعين ومراكز الخدمات.
ويشمل مسار الجودة مبادرة تقديم المعلومات الزراعية والدعم للحصول على شهادات الجودة العالمية والمحلية، وتشمل: مشاريع المنصة الإلكترونية لرعاية النخلة، علامة التمور السعودية للمصانع والمزارع، والمساعدة في الحصول على علامة. فيما يشمل مسار الدعم والإعانات مبادرة إدارة برامج الدعم والإعانات للمزارعين، وتشمل مشاريع شراء التمور، والإعانات الحكومية.
ويشمل المسار الأخير (الطابع المؤسسي) مبادرتين، هما مبادرة تحسين البيئة الإدارية والتقنية للمركز، ومشاريعها تطوير بيئة العمل والخدمات التقنية للمركز، ومتابعة حوكمة إجراءات المركز. فيما تشمل مبادرة زيادة قدرات المركز التمويلية مشروع برنامج التمويل الذاتي.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور أُنشئ بالأمر السامي رقم (42649) وتاريخ 1432/ 09/ 29 هـ؛ وذلك بهدف إنشاء مركز متطور للمساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور، ويرأس مجلس إدارته وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي، ويسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 لتكون السعودية المصدر الأول للتمور عالميًّا.