"المرور": إغلاق الطرق الفرعية من طريق الملك عبدالعزيز المتجهة لحلبة كورنيش جدة

نوّهت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرّمة، بأنه سيتم إغلاق جميع الطرق الفرعية من طريق الملك عبدالعزيز إلى شارع الأمير فيصل بن فهد المتجهة لحلبة كورنيش جدة، من الساعة 5م يوم 23 مارس حتى الساعة 8 ص يوم 28 مارس 2022م.
وأهابت الإدارة بقادة المركبات غير الراغبين في التوجه إلى موقع الفعالية والوجهة البحرية استخدام الطرق البديلة: شارع الأمير سلطان، وطريق المدينة المنوّرة.
وتستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري، الجولة الثانية من بطولة فورمولا 1، وذلك على حلبة كورنيش جدة، وتعد هذه هي الاستضافة الثانية لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بعد أن استضافت جدة خلال شهر ديسمبر لعام 2021 البطولة للمرة الأولى.