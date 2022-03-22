"المرور": إغلاق الطرق الفرعية من طريق الملك عبدالعزيز المتجهة لحلبة كورنيش جدة

وتستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري، الجولة الثانية من بطولة فورمولا 1، وذلك على حلبة كورنيش جدة، وتعد هذه هي الاستضافة الثانية لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بعد أن استضافت جدة خلال شهر ديسمبر لعام 2021 البطولة للمرة الأولى.