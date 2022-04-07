محليات

"المرور" تبدأ حملة ميدانية على مخالفي مواقف ذوي الإعاقة وتضبط 2527 مركبة مخالفة

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة
"المرور" تبدأ حملة ميدانية على مخالفي مواقف ذوي الإعاقة وتضبط 2527 مركبة مخالفة
سبق
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2527" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة؛ ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور السعودي
الأمن العام
مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

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