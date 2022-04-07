"المرور" تبدأ حملة ميدانية على مخالفي مواقف ذوي الإعاقة وتضبط 2527 مركبة مخالفة

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة؛ ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.