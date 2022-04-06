المرور يحدد أوقات منع دخول الشاحنات إلى الرياض خلال رمضان

حدد المرور أوقات منع دخول الشاحنات إلى الرياض خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار المرور عبر حسابه على "تويتر" إلى أنه يمنع نهائياً دخول الشاحنات إلى الرياض من الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل.
وبين أنه يسمح لشاحنات الخدمة العامة بالدخول من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 منتصف الليل .
وأشار المرور إلى أنه يسمح لعموم الشاحنات بدون استثناء بدخول الرياض من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحاً.
ولفت إلى أنه يتم منع دخول الشاحنات إلى الرياض في عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت من الساعة السابعة مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل لغير المستثنين "الخدمات".
وأوضح أنه يمنع دخول الشاحنات على امتداد طريق مكة "خريص" ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقاً وغرباً. بالإضافة إلى منع دخول الشاحنات لطريق الملك فهد من مخرج 4 وحتى ميدان الجزائر "ديراب" شمالاً وجنوباً.
ودعا المرور الجميع بالتقيد بالأوقات المحددة لسلامة الجميع.