المرور يحدد أوقات منع دخول الشاحنات إلى الرياض خلال رمضان

ولفت إلى أنه يتم منع دخول الشاحنات إلى الرياض في عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت من الساعة السابعة مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل لغير المستثنين "الخدمات".