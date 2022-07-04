"المرور" ينشر خطته التنظيمية والمرورية لحج هذا العام.. هنا تفاصيلها

كشفت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور عن الخطة التشغيلية عبر حسابها الرسمي مؤكدة أن الخطة تمر بعددٍ من المراحل، بدءاً بمرحلة الإعداد والتخطيط وحتى مرحلة التنفيذ والمتابعة، والعمل على آلية تنفيذ الخطة لتحقيق مستهدفاتها."
وأوضحت أن أهداف الخطة التشغيلية للمرور تنظيم انسيابية الحركة على الطرقات، وتحقيق السلامة المرورية، وتنظيم دخول وخروج المركبات على الطرق ورفع مستوى الأداء، هناك عدة مهام لشؤون المرور من ضمنها إعداد الخطط المرورية التفصيلية وإدارة حركة السير على الطرق المؤدية للمنطقة المركزية بالتنسيق مع قيادة المشاة التي نستهدف التكامل معها لتحقيق السلامة لحجاج بيت الله الحرام."
وأشارت قوات أمن الحج لشؤون المرور إلى أنه تم إعداد خطة تفصيلية للتعامل مع الحالات الوقائية وحالات الطوارئ، ونعمل على إنفاذ الخطة بالشكل المطلوب والدقيق والحد من حدوث الحالات الطارئة، وتوجد (18) قيادة تحت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور لكل منها مهامها الخاصة، تعمل جميعها ضمن منظومة متكاملة لتسهيل وتنظيم حج هذا العام ويوجد خمسة مواقف رئيسية على مداخل مكة، يتم فيها حجز المركبات ونقل ركابها النظاميين عن طريق وسائل النقل العام لوجهاتهم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مواقف حجز المركبات الصغيرة على مداخل مكة هي حجز طريق جدة مكة السريع، وحجز التنعيم، وحجز الشرائع طريق السيل، وحجز طريق الهدا، والليث، والبهيته، بالإضافة للمواقف المجاورة لمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ونقطة فرز طريق جدة مكة القديم."
وبينت أنه سيتم التحقق من صحة تصاريح دخول المركبات للمشاعر عبر نقاط المنع من خلال قاعدة المعلومات المسجلة بها هذه التصاريح، وستطبق العقوبة حسب النظام لمن يضبط داخل المشاعر دون تصريح لمركبته، وكذلك بدء إجراءات تنظيم دخول المركبات بمنع دخول المركبات الأجنبية لمكة المكرمة وحجزها في المواقف المخصصة لذلك، كما تم البدء بحجز حافلات حجاج البر."
وأفادت بأنه سيبدأ منع المركبات والدراجات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة اعتباراً من فجر اليوم الخامس من ذي الحجة ولن يسمح إلا بدخول المركبات التي تتسع لعدد (25) راكباً فأعلى وفقاً للتنظيم المعتمد مبينة أن مشعر منى يمر بخمسة مراحل رئيسية تبدأ من يوم التروية حيث سيتم السماح بالحركة بالاتجاهين على كافة الخطوط ما عدا جسر الملك عبدالله وجسر الملك خالد."
وبينت قوات أمن الحج لشؤون المرور بأنه سيكون هناك ثلاثة محاور لصعود الرد الثاني من مشعر مزدلفة باتجاه مشعر عرفة وهي الجسر الجديد في باطن مزدلفة – جسر الملك فيصل والدوران من طريق رقم (56) إلى طريق النقل العام والمرحلة الثالثة تبدأ من مساء يوم التاسع من ذي الحجة مع نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، والتي يتم فيها تهيئة مشعر مزدلفة لاستقبال الحجيج والتأكد من خلو مشعر منى من أي عوائق، كما يتم أيضاً توحيد اتجاه الطرق من الشرق إلى الغرب."
وأضافت أنه سيكون خلال المرحلة الرابعة يوم العيد وأيام التشريق إغلاق أنفاق الملك خالد عند ارتفاع مؤشر المشاة وتحويل الحركة المرورية لشارع العزيزية باتجاه دقم الوبر، وإغلاق المناطق ذات الكثافة العالية من وإلى منشأة الجمرات ماعدا مركبات الخدمات والطوارئ والمرحلة الخامسة: تنقسم إلى قسمين الأول يوم (12) من ذي الحجة النفرة الأولى حيث تبدأ مغادرة الحجيج من المتعجلين من مشعر منى، القسم الثاني يوم (13) من ذي الحجة النفرة الثانية للحجيج ."
ولفتت إلى أنه سيكون هناك خدمة النقل العام في أيام التشريق لنقل ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى الحرم المكي الشريف والعودة من عدة محاور (طريق الملك خالد – طريق الملك فهد – طريق الأمير ماجد- دقم الوبر – طريق الملك فيصل، كما سيكون يومي (11،10) نقل عام من مشعر منى باتجاه الحرم المكي الشريف على ستة محاور رئيسية:-طريق الملك خالد، طريق الملك عبداللّه، طريق الملك فهد، طريق الأمير ماجد، طريق دقم الوبر، طريق الملك فيصل (الشعيبين)."
وبينت أنه سيتم توحيد اتجاه الحركة يومي (12,11) في كل من طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الحرم وخروجاً إلى شارع أم القرى كما سيتم توحيد الاتجاه في طريق إبراهيم الخليل من الجنوب إلى الشمال وأنه ستكون هناك قيادة التحقيق في الحوادث يتم من خلالها مباشرة الحوادث وتوحيد رفع الوقوعات اليومية إضافة إلى التحقيق في الحوادث الجسيمة بالتنسيق مع مرور العاصمة وحوادث المشاعر."