"المرور" ينشر خطته التنظيمية والمرورية لحج هذا العام.. هنا تفاصيلها

وأشارت قوات أمن الحج لشؤون المرور إلى أنه تم إعداد خطة تفصيلية للتعامل مع الحالات الوقائية وحالات الطوارئ، ونعمل على إنفاذ الخطة بالشكل المطلوب والدقيق والحد من حدوث الحالات الطارئة، وتوجد (18) قيادة تحت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور لكل منها مهامها الخاصة، تعمل جميعها ضمن منظومة متكاملة لتسهيل وتنظيم حج هذا العام ويوجد خمسة مواقف رئيسية على مداخل مكة، يتم فيها حجز المركبات ونقل ركابها النظاميين عن طريق وسائل النقل العام لوجهاتهم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مواقف حجز المركبات الصغيرة على مداخل مكة هي حجز طريق جدة مكة السريع، وحجز التنعيم، وحجز الشرائع طريق السيل، وحجز طريق الهدا، والليث، والبهيته، بالإضافة للمواقف المجاورة لمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ونقطة فرز طريق جدة مكة القديم."