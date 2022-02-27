"المرور" يوضح آلية تسجيل مخالفة ربط حزام الأمان للراكب

بث الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور، مقطع فيديو يبرز دور رجال المرور وتواجدهم في الطرق الرئيسية والفرعية، لضبط المخالفات المرورية والحد من انتشارها في الطرق.

وأظهر مقطع الفيديو عدداً من المخالفات، تمثلت في تظليل المركبات، وطمس اللوحات، وتجاوز السرعة المحددة على الطرق، واستخدام الجوال.

وكان من بين أكثر الاستفسارات التي ردت على التغريدة، ما يتعلق بمخالفة ربط حزام الأمان للراكب، حيث قال "المرور": إنه "وفقاً لنظام المرور يجب إلزام الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم".