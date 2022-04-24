"المرور" يوضّح طرق الوصول إلى الحرم المكي للعمرة أو الصلاة

ونشر "المرور السعودي" إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، اليوم، لمواقع المواقف الداخلية والخارجية للحرم الشريف، مشيرة إلى أن المواقف محدّدة بـ"كود تميز"، "بار كود"، يكفي مسحه للوصول إلى موقع الموقف.