محليات
"المرور" يوضّح طرق الوصول إلى الحرم المكي للعمرة أو الصلاة
عبر 12 موقفاً بينها 7 "داخلية" و5 "خارجية" لراحة الزوّار والمصلّين
تحت شعار "معتمرون آمنون"، أوضحت إدارة المرور طرق الوصول إلى الحرم المكي الشريف في أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.
ونشر "المرور السعودي" إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، اليوم، لمواقع المواقف الداخلية والخارجية للحرم الشريف، مشيرة إلى أن المواقف محدّدة بـ"كود تميز"، "بار كود"، يكفي مسحه للوصول إلى موقع الموقف.
وشملت المواقف الداخلية كلاً من: موقف طريق الأمير متعب "أنفاق المصافي"، وموقف محطة قطار الحرمين، والزاهر، وكدي، والجمرات، والرصيفة، ودقم الوبر.
أما المواقف الخارجية، فهي مواقف: النوّارية، والليث، والشرائع، والهدا، وجدة السريع.