"المرور" يوضّح كيفية الوصول للحرم المكي الشريف خلال رمضان

وتابعت يتم نقل ركاب موقف الزاهر عبر حافلات النقل العام إلى موقف جرول، ومنها يواصلون السير الى الحرم المكي الشريف، ويتم نقل ركاب موقف كدي إلى موقف الملك عبدالعزيز، ومنها سيراً الى الحرم المكي الشريف، كما يتم نقل ركاب موقف الجمرات إلى محطة باب علي، ومنها يكملون سيراً الى الحرم المكي الشريف، وأخيراً مواقف الرصيفة ويتم نقل الركاب منها مروراً بطريق أم القرى، وإلى محطة جبل الكعبة الغربية وصولاً للحرم المكي الشريف.