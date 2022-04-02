"المرور" يوضّح كيفية الوصول للحرم المكي الشريف خلال رمضان

حدّدت قوات أمن الحج والعمرة، ممثلة بإدارة المرور، كيفية الوصول للحرم المكي الشريف في أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك من خلال المواقف الخمسة الداخلية بالعاصمة المقدّسة.
وقالت إن القادمين إلى موقف طريق الأمير متعب؛ المعروف بأنفاق المصافي، يتم نقل الركاب الى محطة أجياد بخش، ومنها ينتقلون سيراً إلى الحرم المكي الشريف.
وتابعت يتم نقل ركاب موقف الزاهر عبر حافلات النقل العام إلى موقف جرول، ومنها يواصلون السير الى الحرم المكي الشريف، ويتم نقل ركاب موقف كدي إلى موقف الملك عبدالعزيز، ومنها سيراً الى الحرم المكي الشريف، كما يتم نقل ركاب موقف الجمرات إلى محطة باب علي، ومنها يكملون سيراً الى الحرم المكي الشريف، وأخيراً مواقف الرصيفة ويتم نقل الركاب منها مروراً بطريق أم القرى، وإلى محطة جبل الكعبة الغربية وصولاً للحرم المكي الشريف.
ويتم إيصال ركاب مواقف دقم الوبر وركاب مواقف محطة قطار الحرمين، الى الحرم المكي الشريف.