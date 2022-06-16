محليات

المرور: 3 أمور يجب اتباعها عند تعطل المركبات على الطريق

لسلامة قائد السيارة والآخرين في الحالات الطارئة وتفادي الحوادث
المرور: 3 أمور يجب اتباعها عند تعطل المركبات على الطريق
سبق
سبق

طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بضرورة الالتزام بـ3 أمور في الحالات الطارئة، عند تعطل المركبات في الطريق؛ لسلامتهم وسلامة الآخرين.

وقالت إدارة المرور: "لسلامتك وسلامة الآخرين في الحالات الطارئة، أوْقِفْ مركبتك في أقصى الجانب الأيمن من الطريق".

وأضافت في إنفوجرافيك على حساب المرور السعودي بتويتر: عند تعطل المركبة على الطريق، لا بد أن يلتزم قائدها بـ3 أمور هامة هي: إخراج المركبة بشكل آمن لأقرب مكان خارج الطريق، ووضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات تجنبًا لاصطدامهم بها، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.

المرور
المرور السعودي
تعطل المركبة

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