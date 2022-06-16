المرور: 3 أمور يجب اتباعها عند تعطل المركبات على الطريق

وأضافت في إنفوجرافيك على حساب المرور السعودي بتويتر: عند تعطل المركبة على الطريق، لا بد أن يلتزم قائدها بـ3 أمور هامة هي: إخراج المركبة بشكل آمن لأقرب مكان خارج الطريق، ووضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات تجنبًا لاصطدامهم بها، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.