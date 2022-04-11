"المرور": 3 حالات يسمح فيها بتحريك المركبة بعد الحادث.. تعرَّف عليها

وأضاف، أن المادة 1/63 من نظام المرور نصت على هذه الحالات: الأولى، إذا كان الحادث بسيطاً وقام أحد الأفراد بتصوير المركبات في موقع الحادث، والثانية عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطراً على السلامة أو يعرقل حركة السير، والحالة الثالثة يمكن الإبلاغ، ثم تحريك المركبة وتجنيبها بقرب موقع الحادث بعد إبلاغ "نجم".