"المري" يكشف ملامح خطة لإنتاج قمح الديورم بكميات تغطي الاستهلاك المحلي

وأضاف: المرحلة الثانية متوسطة الاجل، حيث تم الحصول على بعض المستوردات من قمح الديورم الخاصة بتحمُّل بالحرارة والملوحة والجفاف من بعض الهيئات الدولية مثل ICARDA وCIMMYT وACSAD ويتم تقييم هذه المستوردات في مناطق مختلفة ثم انتخاب السلالات المبشرة.