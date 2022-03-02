المزيني العقارية توقع اتفاقية مع مصرف الراجحي

وقّعت شركة المزيني العقارية اتفاقية مع مصرف الراجحي لتمويل مشاريع البيع على الخارطة، وذلك في معرض ريستاتكس العقاري بالرياض.

قام بتوقيع الاتفاقية من شركة المزيني العقارية العضو المنتدب المهندس علي الشهري، ومن مصرف الراجحي مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد ماجد الراجحي.

وسيقدم مصرف الراجحي من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها، منتج تمويل مشاريع "البيع على الخارطة" لعملاء مشاريع شركة المزيني العقارية.

من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة المزيني المهندس علي الشهري؛ أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن برامج جديدة ومبتكرة بين قطاع التطوير العقاري والجهات التمويلية التي من خلالها ستسهم في زيادة تملك المواطنين للمنتجات السكنية التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف المهندس الشهري؛ أن شركة المزيني تطور حالياً آلاف المنتجات السكنية ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة في المنطقة الوسطى وكذلك المنطقة الغربية، حيث توفر تلك المشاريع الحلول الملائمة للعملاء بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية وآمنة، من خلال توفير عناصر ومعايير جودة الحياة في تنفيذ المشاريع.

وأردف الشهري؛ أن المزيني العقارية تعمل على تذليل الصعوبات للمساهمة في زيادة تملك المواطنين، وذلك من خلال وضع عدة حلول مالية للتملك تتناسب مع رغبات المواطن لزيادة تملك المنتجات السكنية.

يذكر ان شركة المزيني أعلنت أخيراً، اكتمال البيع في مشروع مدينة المستقبل في المراحل الخمس المعروضة للبيع، كما أعلنت البدء بتسليم مشروع بوابة الشرق ليستفيد منه أكثر من 2100 أسرة، كما سبق أن أعلنت اكتمال بناء مشروع الجوهرة ريزيدنس في مدينة جدة، إضافة إلى استحواذها على مخططين شرق الرياض بمساحة تقارب 8 ملايين متر مربع توفر أكثر من 9 آلاف منتج سكني.