"المسؤولية الاجتماعية" يطلق مبادرة وجبات الإفطار عند الإشارات والتقاطعات

وتهدف المبادرة التي تستمر خلال شهر رمضان المبارك في كل من الرياض وجدة والدمام، إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار، حيث أفادت الدراسات أنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب اللحاق على وجبة الإفطار.