"المسؤولية الاجتماعية" يطلق مبادرة وجبات الإفطار عند الإشارات والتقاطعات

أطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، مبادرته الرمضانية السنوية، والمتمثلة في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين الذين يتزامن وقت آذان المغرب مع وجودهم في التقاطعات المهمة والإشارات المرورية.
وأكد المركز تعاون وشراكة القطاع الخاص معه في تفعيل هذه المبادرة، مبيناً أن شركة نجم لخدمات التأمين تبنت عبر برنامجها "نجم الخير" الذي تم إطلاقه العام الماضي العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية تعزيزاً لمستهدفات المسؤولية المجتمعية في رؤية المملكة 2030 باعتبارها أحد عناصر التنمية المستدامة.
ومواصلة لهذا البرنامج أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين مبادرة (درب السلامة) لتوزيع ٥٠٠ ألف وجبة إفطار عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة بعدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية ترسيخاً لنهج الشركة الذي يهدف إلى خدمة المجتمع.
وتهدف المبادرة التي تستمر خلال شهر رمضان المبارك في كل من الرياض وجدة والدمام، إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار، حيث أفادت الدراسات أنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب اللحاق على وجبة الإفطار.
وينفذ المبادرة مجموعة من المتطوعين المحترفين والذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة في أمور السلامة، وقد أثبتت النجاح المطلوب من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية.
وفي ذات الإطار قامت شركة نجم بإطلاق مبادرة "سلة رمضان" بتوزيعها عدد 200 سلة غذائية للأسر المتعففة في عدد من الأحياء بمدينة الرياض ضمن المبادرات المجتمعية والخيرية التي نفذتها الشركة وشارك فيها منسوبوها بالدعم المالي وتعبئة السِلال الغذائية وتوزيعها، وذلك لإرساء أسس التكافل الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية ما بين الشركة ومنسوبيها من جهة، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من جهةٍ أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لسلسلة مبادرات برنامج نجم الخير الذي يُعنى بالمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة، وتأتي أيضاً جنباً إلى جنب مع الجهود المتواصلة لتقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال التزامها بالابتكار واستقطاب أفضل الممارسات العالمية.
ونوه في هذا الجانب بالاهتمام الذي توليه الشركة لدعم كافة أنشطة التفاعل الاجتماعي لتعزيز جودة الحياة عبر تطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين والمقيمين مع المجتمع.