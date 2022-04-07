"المسؤولية الاجتماعية" يواصل توزيع مليون وجبة إفطار صائم

يواصل المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تنفيذ برنامج إفطار صائم الذي يهدف إلى توزيع مليون وجبة في الشوارع والطرقات الرئيسة والإشارات، كما تُوزع عدد من هذه الوجبات في بعض الأحياء المحتاجة .
ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، رعت شركة الموارد للقوى البشرية، البرنامج الخيري الذي يهدف إلى التقليل من نسبة الحوادث في الطرقات، خصوصًا قبل وقت الإفطار، والذي تزداد فيه نسبة الحوادث، وأيضًا لمساعدة بعض الأسر.
وسيتم التوزيع في عددٍ من مدن المملكة؛ بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة، ويشارك فيها أكثر من ٢٥٠ متطوعًا تم تدريبهم وتأهيلهم.