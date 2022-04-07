"المسؤولية الاجتماعية" يواصل توزيع مليون وجبة إفطار صائم

ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، رعت شركة الموارد للقوى البشرية، البرنامج الخيري الذي يهدف إلى التقليل من نسبة الحوادث في الطرقات، خصوصًا قبل وقت الإفطار، والذي تزداد فيه نسبة الحوادث، وأيضًا لمساعدة بعض الأسر.