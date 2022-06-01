"المساحة الجيولوجية": اكتشاف أحافير منقرضة منذ 80 مليون سنة بضباء وأملج

وأشار إلى انه تم استخراج عينات أحفورية من رسوبيات الإيوسين (45 مليون سنة) عرفت منها فقرات صدرية لثدييات بحرية منقرضة تعود لعرائس البحر أو ما يشبه الأطوم البحري الذي اتخذ المياه الضحلة الدافئة بيئة ليتغذى على الأعشاب البحرية. إضافة إلى سلاحف وأطراف تماسيح عاشت في المناطق الساحلية عندما غطى بحر التيثيس معظم شبه الجزيرة العربية، وهي فترة من التاريخ الجيولوجي تقدر بنحو 20 مليون سنة قبل انفتاح البحر الأحمر وانفصال الصفيحة العربية عن الإفريقية.