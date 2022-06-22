"المساحة الجيولوجية" تنال رخصة تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل: إن مركز الجيولوجيا التطبيقية في الهيئة حصل على رخصة الترخيص البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لمدة ثلاث سنوات؛ حيث تصنف الهيئة في هذا المجال ضمن مراكز الأبحاث الحكومية المعتمدة.