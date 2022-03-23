"المسار الرياضي" يعيّن السيدة جين ماكجيفرن رئيساً تنفيذياً للمؤسسة

ويعد مشروع "المسار الرياضي" أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، حيث يقع المشروع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بطول 135 كيلومتراً، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، من خلال شبكة من المسارات الآمنة والمشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، ويحتضن ما يزيد على 4,4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة.