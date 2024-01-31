المستشفيات السعودية.. الأفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا حسب تصنيف "براند فاينانس"

حافظت المستشفيات السعودية على أفضليتها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثاني على التوالي، في الترتيب العالمي لأفضل 250 مستشفى لعام 2024، الصادر عن "براند فاينانس"، حيث ضم التصنيف 7 مستشفيات سعودية، خمسة منها أتت ضمن الـ 100 الأفضل عالميًا، وفي المقدمة منها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الذي حافظ على صدارة القطاع الصحي محليًا وإقليميًا.