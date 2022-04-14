المستفيدون من "توطين عقود التشغيل والصيانة": نقلة نوعية لنا بكل المستويات

ولفت إلى أنه التحق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة في عام 2020، عبر إعلانات المبادرة في منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه العديد من المهارات أبرزها ترتيب الأعمال وإدارتها وفق الجدول الزمني للمشروع والمرافق التابعة له، وكذلك إدارة وترتيب مستخلصات المقاولين وتسويتها، وإعداد التقارير الفنية والدورية حول أعمال المشروع، وإدارة وتوزيع المهام على فريق العمل.