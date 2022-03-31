المسجد النبوي.. تجديد سجاد الروضة الشريفة لاستقبال المصلين في رمضان

من جانب آخر، ناقش الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بوكالة شؤون المسجد النبوي المهندس محمد بن علي فقيهي، مع ممثلي الإدارات التابعة للوكالة المساعدة أمس، أعمال تفويج وإدارة الحشود بالمسجد النبوي، ومراقبة ومتابعة سير أعمال خطط شهر رمضان المبارك؛ لتعزيز دورهم في تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة عالية، والتأكد التام من جاهزيتها في تقديم الخدمات للمصلين في المسجد النبوي.