المسجد النبوي.. 18 جهة وألفا متطوع خدموا المصلين في ليلة 29

كثّفت الإدارة العامة للعمل التطوعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها، خلال ليلة 29 من شهر رمضان، من خلال الاستفادة من 2192 متطوعاً ومتطوعة في المسجد النبوي الشريف.
وعملت الإدارة على توزيع المتطوعين حسب اختصاصهم بمختلف المجالات، كمساندة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات والمساندة بالتنظيم وتبخير وتطييب المسجد النبوي والإسعافات الأولية.
وبلغ عدد الجهات المشاركة 18 جهة، منها إمارة منطقة المدينة المنوّرة، وأمانة المدينة، وإدارة التعليم بالمدينة، والمنصة الوطنية للعمل التطوعي، بمجموع ساعات تطوعية بلغ 9335 ساعة خلال ليلة ختم القرآن الكريم.
يأتي ذلك ضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في خدمة المصلين والزوّار وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.