المسجد النبوي.. 18 جهة وألفا متطوع خدموا المصلين في ليلة 29

وبلغ عدد الجهات المشاركة 18 جهة، منها إمارة منطقة المدينة المنوّرة، وأمانة المدينة، وإدارة التعليم بالمدينة، والمنصة الوطنية للعمل التطوعي، بمجموع ساعات تطوعية بلغ 9335 ساعة خلال ليلة ختم القرآن الكريم.