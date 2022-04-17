"المسعودي": تخصيص كابينة في الحرم المكي لتسليم تصاريح الاعتكاف

أكد مدير التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام، ماجد المسعودي، حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام، ومن ضمنها خدمة الاعتكاف.
وأوضح، في مقابلة له مع قناة "الإخبارية"، اليوم الأحد، أن آلية الاعتكاف والتسجيل عبر الرابط الذي نشر في موقع الرئاسة الرسمي لاستقبال طلبات المعتكفين.
وقال إن آلية التسجيل تتضمن التأكد من الهوية والحالة الصحية للمستفيد من خدمة الاعتكاف.
وأشار إلى تهيئة الموقع تماماً بقبو توسعة الملك فهد لاستقبال المعتكفين.
أما بشأن تسليم تصاريح الاعتكاف، أوضح "المسعودي"، أنه تم تخصيص كابينة في ساحة المسجد الحرام أمام توسعة الملك عبد الله، لتسليم البطاقات والتصاريح للمعتكفين ليتمكنوا من دخول أماكنهم بموقع الاعتكاف.
كما شدد على أنه يسمح للمعتكف فقط إدخال الأطعمة الجافة و"الشرشف" للاستفادة منه داخل معتكفه.