المسمى الغريب والسبب.. باحث في فيديو موثق عن أقدم أسواق الرياض!

الباحث التاريخي الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي ـرحمه الله- تحدث عن أقدم الأسواق الشعبية بالرياض قديمًا، وتطرق لموقعه وسبب تسميته في حديث موثق لـ"الدارة" المعروفة بـ"ذاكرة الوطن"، وقال: لم يكن داخل الرياض داخل السور إلا سوق واحد يوجد به سكة تسمى "الظليمة" (سوق الزل حاليًا). وكان قديمًا تاريخيًّا يسمى "الخان".