المسمى الغريب والسبب.. باحث في فيديو موثق عن أقدم أسواق الرياض!

استعادت "دارة الملك عبدالعزيز" ذكريات الحياة التاريخية بالرياض، وتناولت العادات القديمة والأسواق الشعبية الأولى بالرياض، وسبب تسميتها بأسماء تجاوَزَها الزمن واختفت الآن؛ بل وتحولت لمسميات أخرى وعُرفت لاحقًا بذلك.
الباحث التاريخي الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي ـرحمه الله- تحدث عن أقدم الأسواق الشعبية بالرياض قديمًا، وتطرق لموقعه وسبب تسميته في حديث موثق لـ"الدارة" المعروفة بـ"ذاكرة الوطن"، وقال: لم يكن داخل الرياض داخل السور إلا سوق واحد يوجد به سكة تسمى "الظليمة" (سوق الزل حاليًا). وكان قديمًا تاريخيًّا يسمى "الخان".
وأضاف: مسمى "الظليمة" يعود لسبب كثرة "المجابين فيه"، وكانت تكثر هذه العادة وتنتشر بالرياض آنذاك، و"المجبب" عبارة عن سكة (ممر مشاة) بين منزلين أو غرفتين، وكانت بمثابة الوجه التجاري للمنطقة.