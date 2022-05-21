"المسند": الوقوف بعرفة "الجمعة".. والأضحى "السبت" 9 يوليو وفقًا للحساب الفلكي

وأضاف: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة، يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة 29 يونيو، يتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة".