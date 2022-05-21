"المسند": الوقوف بعرفة "الجمعة".. والأضحى "السبت" 9 يوليو وفقًا للحساب الفلكي

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن "الوقوف بعرفة "الجمعة" وعيد الأضحى "السبت"، وذلك وفقًا للحساب الفلكي.
وتفصيلاً، أوضح المسند أن يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 28 يونيو سيغرب القمر عند الساعة 06:48م، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07م.
وأضاف: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة، يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة 29 يونيو، يتلو ذلك ولادة هلال ذي الحجة".
وتابع "المسند": "الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يومًا، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة"؛ مشيرًا إلى أن "الخميس" أول ذي الحجة، و"الجمعة" الوقوف بعرفة، و"السبت" عيد الأضحى الموافق 9 يوليو وفقًا للحساب الفلكي.