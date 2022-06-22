"المسند": اليوم ينتهي قصر الليل ويبدأ بالزيادة.. وسحب ممطرة هنا

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يشهد اليوم الأربعاء تشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف، موضحاً أن درجة الحرارة اليوم أقل من المعدل السنوي في المناطق الشمالية.
وأضاف المسند، في تغريدات على حسابه بتويتر، أن اليوم يبدأ حر الانصراف، ويعنى به انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف).
وأوضح أن الشمس تدخل فلكياً برج التوأمين، وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.