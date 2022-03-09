"‌المسند": تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض المحسوس غداً بتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط الرياح السطحية الغربية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار، اليوم، على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل؛ قد تبلغ سرعة هبات الرياح نحو 80 كم في الساعة في تبوك.
كما توقّع "المسند"؛ أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض المحسوس في المناطق الشمالية وتبوك والحدود الشمالية والجوف، من يوم غد الخميس، ثم تبلغ حائل والقصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يوم الجمعة، ثم بعدها الرياض؛ لتصل الشرقية يوم السبت، ولا تغير يُذكر في بقية المناطق.