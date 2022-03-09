"‌المسند": تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض المحسوس غداً بتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل

كما توقّع "المسند"؛ أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض المحسوس في المناطق الشمالية وتبوك والحدود الشمالية والجوف، من يوم غد الخميس، ثم تبلغ حائل والقصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يوم الجمعة، ثم بعدها الرياض؛ لتصل الشرقية يوم السبت، ولا تغير يُذكر في بقية المناطق.