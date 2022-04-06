المسند: رمضان 30 يومًا.. والاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 أبريل سيغرب القمر عند الساعة 06:31، في حين تغرب الشمس عند الساعة 6: 46؛ أي غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة ولا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى أفريقيا. يلي ذلك حدوث اقتران بين القمر والشمس عند الساعة 11:31 من مساء اليوم نفسه، يتلو ذلك ولادة هلال شوال.