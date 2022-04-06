محليات
المسند: رمضان 30 يومًا.. والاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر
غروب القمر يوم الأحد سيسبق الشمس بـ15 دقيقة ولا يشاهد أي هلال
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو، مشيرًا إلى أن شهر رمضان سيتم 30 يومًا.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 أبريل سيغرب القمر عند الساعة 06:31، في حين تغرب الشمس عند الساعة 6: 46؛ أي غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة ولا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى أفريقيا. يلي ذلك حدوث اقتران بين القمر والشمس عند الساعة 11:31 من مساء اليوم نفسه، يتلو ذلك ولادة هلال شوال.
وتابع: عليه أقول: يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر وفقًا للحساب الفلكي.