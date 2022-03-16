"المسند": رياح سطحية باردة مثيرة للغبار على الشرقية والرياض

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط الرياح الشمالية السطحية الباردة التي من المتوقع أن تثير الغبار على أجزاءٍ من الشرقية والرياض، خاصة جنوبيهما، وربما بقية الوسطى بشكلٍ أقل.
وأوضح المسند؛ أن التوقعات تشير إلى تشكُّل حزامٍ سحابي ضيق؛ قد تهطل منه زخاتٌ محدودة على أجزاءٍ من شمالي منطقتَي الرياض والشرقية، وقد تسقط أمطارٌ خفيفة ومتفرقة على أجزاءٍ من عسير والباحة ومكة المكرّمة.
وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر، أن اليوم 16 مارس وفي دائرة عرض 89 درجة شمالاً تشرق الشمس، لأول مرة، منذ 28 سبتمبر (170 يوماً)، ولن تغرب إلا في 23 سبتمبر المقبل، أي بعد 192 يوماً.