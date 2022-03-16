"المسند": رياح سطحية باردة مثيرة للغبار على الشرقية والرياض

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر، أن اليوم 16 مارس وفي دائرة عرض 89 درجة شمالاً تشرق الشمس، لأول مرة، منذ 28 سبتمبر (170 يوماً)، ولن تغرب إلا في 23 سبتمبر المقبل، أي بعد 192 يوماً.