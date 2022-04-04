"المسند" سكان هذه المنطقة هم أول الصائمين إفطاراً في السعودية

وأشار إلى أن بينهما 2200 كم أفقياً، بفارق يبلغ نحو 01:27، موضحاً أنه بعبارة أخرى في "أم الزمول" يصلون العشاء في الوقت الذي يصلي فيه أهل "راس الشيخ حميد" المغرب.