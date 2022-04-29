"‏المسند": شهر ‫رمضان سيتم 30 يوماً .. وعيد الفطر الاثنين

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، إن شهر رمضان سيتم 30 يوماً ولله الحمد، وإن عيد الفطر سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو .
وتفصيلاً، أوضح المسند أن "القمر سيغرب يوم غد السبت 29 رمضان الموافق 30 إبريل، عند الساعة 06:31 م، في حين تغرب الشمس عند الساعة 06:46 م، مما يعني أن غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة، ولا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقاً لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى إفريقيا.
وأضاف المسند: يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 11:31 م من مساء اليوم نفسه، يتلو ذلك ولادة هلال شوال.
وتابع: بناء عليه سيكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان 30 يوماً، وسيمكث هلال شوال مساء الأحد في أفق مكة 39 دقيقة؛ والعلة في طول مكثه وارتفاعه لكون الشهر تاماً وسيكون عيد الفطر يوم الاثنين الموافق 2 مايو وفقاً للحساب الفلكي.