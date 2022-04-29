"‏المسند": شهر ‫رمضان سيتم 30 يوماً .. وعيد الفطر الاثنين

وتفصيلاً، أوضح المسند أن "القمر سيغرب يوم غد السبت 29 رمضان الموافق 30 إبريل، عند الساعة 06:31 م، في حين تغرب الشمس عند الساعة 06:46 م، مما يعني أن غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة، ولا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقاً لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى إفريقيا.