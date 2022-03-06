"المسند": كتلة الغبار جاثمة الآن فوق هذه المناطق.. عواصف السعودية "نوعان"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ تشكُّل سحبٍ متفرقة فوق المناطق الشمالية؛ قد تهطل من بعضها زخاتٌ مطرية خفيفة.
وأوضح المسند؛ أن كتلة الغبار العالق تجثم الآن فوق مناطق: المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ونجران وجنوبي منطقة الرياض، وجزئياً القصيم.
وأضاف، في تغريدات بحسابه على تويتر، أن العواصف الغبارية الكبرى التي تؤثر في السعودية على نوعين: أولهما تظهر عادة في فصلَي الشتاء والربيع، وسببها الجبهات الهوائية الباردة، التي تأتي في مؤخرة المنخفضات الجوية المتوسطية، وتكون قادمة من الشمال الغربي، وهي باردة، وعنيفة، ومثيرة للغبار؛ قد يستمر تأثيرها أكثر من 48 ساعة، والأخرى عواصف رملية صيفية تنشأ بسبب رياح البوارح.