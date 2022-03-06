"المسند": كتلة الغبار جاثمة الآن فوق هذه المناطق.. عواصف السعودية "نوعان"

وأضاف، في تغريدات بحسابه على تويتر، أن العواصف الغبارية الكبرى التي تؤثر في السعودية على نوعين: أولهما تظهر عادة في فصلَي الشتاء والربيع، وسببها الجبهات الهوائية الباردة، التي تأتي في مؤخرة المنخفضات الجوية المتوسطية، وتكون قادمة من الشمال الغربي، وهي باردة، وعنيفة، ومثيرة للغبار؛ قد يستمر تأثيرها أكثر من 48 ساعة، والأخرى عواصف رملية صيفية تنشأ بسبب رياح البوارح.