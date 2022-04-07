المسند: كل 3 سنوات يتقدم رمضان شهرًا واحدًا تقريبًا

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": الدكتور عبدالله المسند، وقت دخول #رمضان هذه السنة "1443هـ" وفقًا للتاريخ الميلادي يُشبه دخول رمضان عام 1409هـ قبل 34 سنة، وسيتكرر المشهد عام 1477هـ على وجه التقريب.
وعلة ذلك أن السنة الهجرية أقصر من الميلادية بمتوسط قدره 11 يومًا، أي أن كل 3 سنوات يتقدم #رمضان شهرًا واحدًا تقريبًا مقارنة بالشهور الميلادية؛ لذا عام 1443هـ دخل #رمضان في 2 #أبريل، ورمضان 1444 سيدخل في 23 #مارس، وعام 1445 سيدخل في 11 مارس.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: هكذا يزحف رمضان حتى يكون في بداية فصل #الربيع، ومن ثم سيدخل رمضان في آخر فصل #الشتاء عام 1445هـ، ولله في خلقه شؤون.