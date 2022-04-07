المسند: كل 3 سنوات يتقدم رمضان شهرًا واحدًا تقريبًا

وعلة ذلك أن السنة الهجرية أقصر من الميلادية بمتوسط قدره 11 يومًا، أي أن كل 3 سنوات يتقدم #رمضان شهرًا واحدًا تقريبًا مقارنة بالشهور الميلادية؛ لذا عام 1443هـ دخل #رمضان في 2 #أبريل، ورمضان 1444 سيدخل في 23 #مارس، وعام 1445 سيدخل في 11 مارس.