المسند: لا توجد حالة مطرية معتبرة خلال الأيام الخمسة القادمة

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله المسند، أنه لا توجد حالة مطرية معتبرة خلال الأيام الخمسة القادمة.
وقال عبر حسابه في تويتر: بصفة عامة أجواء مستقرة في معظم المناطق، وربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاءً من مرتفعات #عسير.
نجم #سهيل مثل معظم نجوم السماء، له شروق، وعبور لخط الزوال، وغروب، واختفاء بمعنى يظهر في النهار دون الليل، ووفقاً لوسط #السعودية، فسهيل غرب مع الشمس أمس 10 مايو على وجه التقريب، ثم يعود إلى الظهور مرة أخرى فجر 24 #أغسطس، فتصبح فترة اختفائه نحو 106 أيام.