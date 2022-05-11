المسند: لا توجد حالة مطرية معتبرة خلال الأيام الخمسة القادمة

نجم #سهيل مثل معظم نجوم السماء، له شروق، وعبور لخط الزوال، وغروب، واختفاء بمعنى يظهر في النهار دون الليل، ووفقاً لوسط #السعودية، فسهيل غرب مع الشمس أمس 10 مايو على وجه التقريب، ثم يعود إلى الظهور مرة أخرى فجر 24 #أغسطس، فتصبح فترة اختفائه نحو 106 أيام.