المسند: لم يسبق أن سجّلت جدة درجة حرارة مرتفعة وملتهبة ليوم 15 مايو كما حدث أمس

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية د. عبدالله ‌المسند، لم يسبق أن سجلت جدة درجة حرارة مرتفعة وملتهبة (48.3م) ليوم 15 مايو، كما حدث أمس منذ 52 سنة، وفقاً للسجلات المناخية المتوافرة لديّ.