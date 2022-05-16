المسند: لم يسبق أن سجّلت جدة درجة حرارة مرتفعة وملتهبة ليوم 15 مايو كما حدث أمس

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية د. عبدالله المسند، لم يسبق أن سجلت جدة درجة حرارة مرتفعة وملتهبة (48.3م) ليوم 15 مايو، كما حدث أمس منذ 52 سنة، وفقاً للسجلات المناخية المتوافرة لديّ.
وقال المسند، هذه الدرجة القياسية حطمت الرقم الأعلى، والمسجل ليوم 15 مايو في جدة، وهو 42 درجة مئوية عام 2004.
وأشار، إلى أن عاصفة غبارية، عراقية المنشأ، متوقع أن تتوغل في أجواء جنوبي الحدود الشمالية (رفحاء) والكويت، وربما حفر الباطن، ثم تواصل زحفها ناحية الجنوب الشرقي.