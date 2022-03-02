"المسند": مارس شهر "الخماسين".. رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إنه عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين التي من خصائصها أنها تحرّك الرياح الجنوبية الحارة والجافة التي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.

وأضاف المسند؛ إحصائياً يعد فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف.

وأوضح في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، عادة أمطار شهرَي مارس وأبريل تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً، لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو.

وتابع، اليوم استقرار جوي عام، لا يخلو من تشكُّل سحب محدودة، وربما تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات عسير والباحة وجازان.

وقال: متوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الدافئة على أجزاءٍ من الوسطى، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة، ومتوقع انخفاض جديد وقليل في درجة الحرارة يبدأ يوم غد الخميس في طريف وتبوك، ومن ثم تزحف الكتلة الباردة نسبياً ناحية الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والغربية يوم الجمعة، لتصل إلى الرياض والشرقية يوم السبت.