"المسند": موسم ‫الغبار الربيعي انتهى بانقضاء شهر مايو الماضي

وأضاف: منطقتان تشذّان عن القاعدة؛ الأولى هي الشرقية التي تتعرض عادة لهبوب رياح ‫البوارح خلال شهري ‫يونيو⁩ ويوليو، والتي أحيانًا تثير الغبار في النهار وتسكن في الليل، والثانية هي منطقة جازان، عادة تتعرض لموسم يسمى بموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية شهر يونيو حتى منتصف شهر أغسطس.