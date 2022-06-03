"المسند": موسم ‫الغبار الربيعي انتهى بانقضاء شهر مايو الماضي

أفاد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله المسند؛ بأن موسم الغبار الربيعي قد انتهى بانقضاء شهر مايو، وأن موسم السكون الصيفي "استقرار" قد دخل، لافتًا إلى أن منطقتَي الشرقية وجازان تشذّان عن القاعدة.
وقال المسند في تغريدة: "بانتهاء شهر مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى ودخلنا موسم السكون الصيفي "استقرار" بوجه عام.
وأضاف: منطقتان تشذّان عن القاعدة؛ الأولى هي الشرقية التي تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح خلال شهري يونيو ويوليو، والتي أحيانًا تثير الغبار في النهار وتسكن في الليل، والثانية هي منطقة جازان، عادة تتعرض لموسم يسمى بموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية شهر يونيو حتى منتصف شهر أغسطس.