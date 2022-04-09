المسند يتوقع: موجة #الغبار تداهم العاصمة ما بين 11 إلى 12 مساء اليوم

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله ‌المسند؛ أن تصل موجة #الغبار إلى العاصمة #الرياض ما بين الساعة 11 إلى 12 من مساء اليوم.