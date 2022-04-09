المسند يتوقع: موجة #الغبار تداهم العاصمة ما بين 11 إلى 12 مساء اليوم

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله المسند؛ أن تصل موجة #الغبار إلى العاصمة #الرياض ما بين الساعة 11 إلى 12 من مساء اليوم.
وفي وقت سابق اليوم قال المسند: العاصفة الغبارية تتحرك باتجاه الجنوب الشرقي وستؤثر على #سدير و #الدهناء و #الصمان خلال فترة المغرب.
وبدوره قال المركز الوطني للأرصاد: الأقمار الصناعية توضّح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة #الشرقية "حفر الباطن-القيصومة" وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويتوقع بمشيئة الله أن تؤثر خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة.