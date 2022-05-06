"المسيند": الاختناقات التشغيلية بمطار جدة تلاشت.. وتم جدولة الرحلات

وتفصيلاً، قال "المسيند" لـ"سبق" إنه سيتم توضيح الأسباب كافة من اللجنة المُشكَّلة من وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، برئاسة رئيس هيئة الطيران المدني، عند الانتهاء من التحقيق. وأعرب عن شكره للجهات الأمنية والقطاع الخاص، الذين ساهموا في حل مشكلة التكدُّس.