محليات
"المسيند": الاختناقات التشغيلية بمطار جدة تلاشت.. وتم جدولة الرحلات
أكد لـ"سبق" أنه سيتم توضيح الأسباب كافة بعد الانتهاء من التحقيق
كشف أحمد المسيند، المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق بشركة مطارات جدة القابضة، أن الاختناقات التشغيلية بمطار جدة قد تلاشت -ولله الحمد-، وأكد أنه تم تسكين الركاب المتخلفين عن رحلاتهم، وتأمين السكن، وجدولة الرحلات للتعامل مع المجموعة المتبقية.
وتفصيلاً، قال "المسيند" لـ"سبق" إنه سيتم توضيح الأسباب كافة من اللجنة المُشكَّلة من وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، برئاسة رئيس هيئة الطيران المدني، عند الانتهاء من التحقيق. وأعرب عن شكره للجهات الأمنية والقطاع الخاص، الذين ساهموا في حل مشكلة التكدُّس.