المشاورات اليمنية تتواصل في يومها السادس.. وخالد بن سلمان يلتقي "عبد الملك"

وتابع: كما نقلت لهم ترحيب المملكة ودعمها إعلان الهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن، وأملها في أن تُسهم مع الجهود السياسية من خلال المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون، في التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.