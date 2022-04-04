المشاورات اليمنية تتواصل في يومها السادس.. وخالد بن سلمان يلتقي "عبد الملك"
تتواصل، اليوم، اجتماعات المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة الرياض لليوم السادس، برعاية مجلس التعاون الخليجي، وسط أنباء عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.
وينتظر أن تعقد اليوم جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة، يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.
وفي وقت سابق من مساء أمس، قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- التقيت أخي رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك، وأصحاب المعالي أعضاء المجلس، وأكدت لهم حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام باليمن.
وتابع: كما نقلت لهم ترحيب المملكة ودعمها إعلان الهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن، وأملها في أن تُسهم مع الجهود السياسية من خلال المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون، في التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.