"المشيطي" يبحث جهود معالجة ظاهرة "الإبل السائبة" في وادي الفرع

عقد محافظ وادي الفرع طائع بن سعد المشيطي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ لمناقشة ظاهرة الحيوانات السائبة، خصوصًا "الإبل السائبة" على الطرق.
وتعد تلك المشكلة من الظواهر السلبية؛ لتسببها في مخاطر جسيمة من إزهاق للأرواح وخسائر بالممتلكات.
ورغم مساعي الجهات المعنية إلا أن هناك حاجة لتضافر الجهود ضد هذه الظاهرة، والتي تعود إلى إهمال أصحاب الإبل ولا يعرف صاحبها عندما تحصل حوادث.
وأيضًا لجوء البعض للرعي على جانب الطريق، مما يجعل الإبل تتعود عليه والمرور جانب المركبات.
وحث المحافظ "المشيطي" على تكثيف الجهود من الجميع حيال توعية ملاك الإبل بإبعاد إبلهم عن الطرق؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح وخسائر بالممتلكات، مطالبًا بضرورة المبادرة بسرعة الترقيم والتسجيل الإلكتروني لإبلهم.
وعلمت "سبق" من مصادرها أن هناك توجيهًا بحصر ملاك الإبل وإلزامهم بالترقيم الإلكتروني والقيام بجولات ميدانية؛ لتوعية وتثقيف أصحاب الماشية والإبل، حيال إبعادها عن الطرق العامة، وإبلاغهم أن مخالفة ذلك سيعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والإجراءات المنظمة.