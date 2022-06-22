"المشيطي" يبحث جهود معالجة ظاهرة "الإبل السائبة" في وادي الفرع

وعلمت "سبق" من مصادرها أن هناك توجيهًا بحصر ملاك الإبل وإلزامهم بالترقيم الإلكتروني والقيام بجولات ميدانية؛ لتوعية وتثقيف أصحاب الماشية والإبل، حيال إبعادها عن الطرق العامة، وإبلاغهم أن مخالفة ذلك سيعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والإجراءات المنظمة.