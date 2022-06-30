"المشيطي" يتفقد مراكز ومستشفيات خدمة الحجاج على طريق الهجرة

إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، على تذليل المعوقات لخدمة الحجاج أثناء عبورهم طريق "المدينة المنورة- مكة المكرمة"، تَفقد محافظ وادي الفرع "طائع المشيطي"، المراكز والمستشفيات على طريق الهجرة السريع لاستقبال الحجاج ضمن النطاق الإشرافي للمحافظة.
وشملت الجولة المخيم الواقع في محطة ساسكو للترحيب بالحجاج وتقديم الخدمات وبعض الوجبات والمياه الباردة بالتنسيق مع الجهات المعنية والخيرية والفِرَق التطوعية، كما تَفَقد جاهزية الجهات المعنية المشاركة في الحج.
وشملت الجولةُ، العربةَ الصحية المتنقلة بنقطة ساسكو طريق الهجرة والتي يشرف عليها القطاع الصحي بمحافظة وادي الفرع، وتقدم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام من استقبال وعيادة فرز وقسم العلامات الحيوية، وقسم المختبر، وقسم الأشعة، وقسم الصيدلية والنقل الإسعافي وتكامل كل الخدمات على مدار الساعة، واستمع لشرح من مدير مستشفى وادي الفرع العام حسين الحربي.
وقام "المشيطي" بزيارة لمستشفى الحمنة العام، وتفقد الجاهزية، كما اجتمع مع رئيس لجنة فِرَق العمل الميدانية المشكّلة من الجهات المعنية بخدمات الحجاج، والتأكد من اكتمال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمواقع تواجدهم وتوقفهم، وكذلك رصد أوجه القصور -إن وُجدت- والعمل على التعامل معها وحلها في أسرع وقت ممكن؛ حفاظًا على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.