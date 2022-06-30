"المشيطي" يتفقد مراكز ومستشفيات خدمة الحجاج على طريق الهجرة

وقام "المشيطي" بزيارة لمستشفى الحمنة العام، وتفقد الجاهزية، كما اجتمع مع رئيس لجنة فِرَق العمل الميدانية المشكّلة من الجهات المعنية بخدمات الحجاج، والتأكد من اكتمال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمواقع تواجدهم وتوقفهم، وكذلك رصد أوجه القصور -إن وُجدت- والعمل على التعامل معها وحلها في أسرع وقت ممكن؛ حفاظًا على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.