"المطرية" تتوغل.. "المسند": كتلة مفعمة محمولة و"تراكمية" لـ5 أيام

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الصيفية تتوغل اليوم أكثر فوق أجواء الربع الخالي، متوقعًا أن تشتد قوتها عما كانت عليه من قبل.