"المطلق": الفكر المجوسي يتسلل لعوام المسلمين كما يتسلل إليهم الوباء

طالب المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، علماء المسلمين وأئمتهم وطلبة العلم في كل منطقة بأن يكونوا على حذر من الفكر المجوسي الذي تدعمه العنصرية الفارسية، وحذر في هذا الصدد من خطورة هذا الفكر الذي يتسلل إلى عوام المسلمين كما يتسلل إليهم الوباء.. مشيرًا إلى أنهم وصلوا إلى عامة دول إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وأوضح الشيخ المطلق في برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم أن "إيران - كفى الله المسلمين شرها - تنطلق من عقيدة تشيُّع، وتريد أن تعممها على الآفاق، ولهم نشاط في كل قارة، وهم يدَّعون أنهم أتباع آل البيت، وآل البيت يتبرؤون منهم".

وأشار "المطلق" إلى أنهم ينطلقون من ذم ومعصية آل البيت، داعيًا في هذا الشأن إلى النظر في موقفهم من زوجات النبي ﷺ وصحابته رضوان الله عليهم، لافتًا إلى أن إيران تنشر عقيدة ضالة، فيها تعصب الفرس لهدم الدين الذي بعث الله به نبيه محمد ﷺ.

وأشار في هذا السياق إلى أن الخميني يقول في أحد كتبه باللغة الفارسية: "اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما". محذرًا من الفكر المجوسي الذي تدعمه الفارسية بأن إيران دخلوا كثيرًا من الدول فأفسدوا أمنها ودينها واقتصادها وعلمها؛ فهي خطر عظيم.

ومضى يقول: "بلدان كانت في القمة والآن تعاني الأزمات والمشاكل بسبب الفكر التوسعي الإيراني الذي يريد أن يفرض نفسه على المسلمين بالسلاح، ويفسد شبابهم بالمخدرات، ويخرج أطفالهم للقتال والدفاع عن هذه المبادئ الفاسدة حتى يفقدوا حياتهم وهم في زهرة شبابهم".

واختتم المطلق: "علينا أن نُذكِّر أئمة المساجد وطلبة العلم في المدارس بأن يحذروا من هذا الخطر العظيم، نسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم".