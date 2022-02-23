"المطلق" عن ذكرى يوم التأسيس: نستذكر فيها الأمجاد وتضحيات الأبطال

وصف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، يوم التأسيس للدولة السعودية الأولى، بأنه يوم نستذكِر فيه الأمجاد وتضحيات الأبطال.

وأشار المطلق إلى أنه يوم سُطّرت فيه صفحة من تاريخ الدعوة والنضال. ‏

وأضاف عبر تغريدة على حسابه بتويتر "يوم تأسست فيه هذه البلاد على أيدي رجال أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكان النصر حليفهم وسبيل الحق قائدهم.. ‏فأنزل اللهم عليهم الرحمة والغفران وأدام على هذه البلاد الأمن والرخاء والاستقرار".

واحتفلت المملكة أمس 22 فبراير بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ؛ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدَي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- بناءً على الأمر الملكي الكريم وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- حتى وقتنا الحاضر.