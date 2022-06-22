"المظلات الكهربائية والرخام البارد" توفّر الأجواء الملائمة في ساحات المسجد النبوي

ويلاحظ الزائر بمجرد وصوله إلى ساحات المسجد النبوي اعتدال درجة الحرارة، بفعل المظلات الكهربائية التي تم تركيبها على الأعمدة الخرسانية في ساحات المسجد، التي تم تدعيمها بمراوح تنفث الهواء الممزوج برذاذ الماء البارد، وفق نظام آلي دقيق يقوم على امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، وخفض درجة الحرارة، وتهيئة أجواءٍ معتدلة لاستيعاب عشرات الآلاف من الحجاج في الساحات الشرقية والجنوبية والغربية.