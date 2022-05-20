المعاناة مستمرة... مستفيدو مشروع الـ 165 مليوناً بجازان: الصهاريج أرهقتنا

وكان فرع المياه بجازان قد كشف في وقت سابق عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية ضخمة بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، وذلك من خلال مراحل. وشملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات إستراتيجية و 3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومتراً، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، إضافة إلى مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر بمبلغ 45 مليون ريال.