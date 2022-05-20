المعاناة مستمرة... مستفيدو مشروع الـ 165 مليوناً بجازان: الصهاريج أرهقتنا

تواصلت معاناة سكان قرية أبو العصمة الجنوبية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان من ضعف ضخ وانقطاع المياه عن بعض المنازل كما ذكروا، موضحين بأنهم تقدموا بشكاوى عدة ولكن دون جدوى.
وأضافوا بأن جميعها تنتهي بالرد بحل المشكلة ولكن في الواقع لا تزال المعاناة مستمرة ما دفعهم للاستعانة بالصهاريج والتي كبدتهم مبالغ تصل إلى أكثر من 600 ريال شهرياً علاوة على الفواتير التي تصدرها المياه.
فمن جانبه قال أحد المواطنين إنه سئم من تقديم الشكاوى لحل مشكلة انقطاع المشروع عن منزله، مشيراً إلى أنه اضطر إلى التزود بالماء عن طريق الصهاريج رغم وجود المشروع، فيما أكد آخر أن المشروع كان يضخ بشكل ممتاز حتى قبل ثلاثة أشهر حينما تعدل الحال، حيث أصبح ضعيفاً جداً لافتاً بأنه هو الآخر تقدم بشكاوى وتم إرسال فني لحل المشكلة ولكن دون فائدة.
بدوره بين أحد السكان بأن ضعف الضخ وتقليصه أرهقه موضحاً بأن أصحاب الصهاريج استغلوا الوضع لرفع السعر ما دفعهم لتقديم شكوى ضدهم أيضاً مطالباً المياه بحل عاجل للمشكلة.
وكانت شركة المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان قد أعلنت في شعبان الماضي عن تشغيل شبكات مياه الشرب في محافظة العارضة لـخدمة 40 قرية، وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.
وأوضحت أن تشغيل شبكات مياه الشرب في محافظة العارضة جاء بعد تنفيذ شبكات وخطوط ناقلة للمياه بأطوال بلغت 161 كم طولي، إضافة إلى تنفيذ 900 توصيلة منزلية، وتشييد خزان بسعة 10000 م3، وذلك لخدمة أكثر من 9 آلاف مستفيد.
وقالت سيتم ضخ المياه في الشبكات بكمية تصل إلى ألفي متر مكعب يومياً للمستفيدين، بعدد ساعات ضخ تصل إلى 12 ساعة باليوم، وذلك بهدف رفع نسب التغطية بالمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية".
وكان فرع المياه بجازان قد كشف في وقت سابق عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية ضخمة بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، وذلك من خلال مراحل. وشملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات إستراتيجية و 3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومتراً، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، إضافة إلى مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر بمبلغ 45 مليون ريال.
وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومتراً، وتركيب 3000 عداد، فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشروعات المياه للقطاع الجبلي في مركزَي العبادل وسلا وقيس.