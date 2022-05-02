"المعايدة" تعود لتهامة عسير بعد انحسار "كورونا" وتخفيف الإجراءات الاحترازية

ويعمد الكثير من سكان تهامة عسير إلى الانطلاق بعد أداء صلاة العيد إلى زيارة الأقارب ومعايدتهم بدءًا بالوالدين؛ فالإخوة والأخوات، فالجيران وكبار السن والأعيان، في عادة اعتاد عليها السكان قبل أن يحد انتشار فيروس كورونا منها خلال العامين الماضيين.