"المعجب": النيابة العامة شاركت بجهد فاعل في التحول الوطني لرؤية المملكة 2030

وألقى النائب العام كلمةً عبّر فيها عن سعادته بزيارة مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ضمن وفد من المختصين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التكامل العدلي لتعزيز وتدعيم المبادئ القضائية وسيادة القانون، وصولاً إلى عدالة ناجزة ينعم بها الجميع أفراداً وكيانات في ظل مبادئ التعاون الدولي بما يراعي الاختصاصات القضائية، ويساعد على تعقّب المجرمين والحد من الإفلات من العدالة.